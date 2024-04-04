قفزة قياسية وتاريخية.. "صناعة إدارة الأصول في 2023".. صعود سعودي بالأرقام

وأشار "بن غنام" إلى أن قيم الأصول المدارة محليًّا ارتفعت من 500 مليار ريال (نحو 133.3 مليار دولار) في عام 2019 إلى 871 مليار ريال (232.2 مليار دولار) في عام 2023 مرتفعة بنسبة 74.2%؛ منوهًا بأن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قِيَم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المَحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضًا بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023، مقابل 1662 محفظة في عام 2019، وبارتفاع نسبته 9304%.