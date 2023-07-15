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سوق الدهانات في السعودية يقفز إلى 1.65 مليار دولار في 2028م

يُقدَّر حجم السوق خلال العام الجاري بنحو 1.39 مليار
سوق الدهانات في السعودية يقفز إلى 1.65 مليار دولار في 2028م

يُتوقَّع أن ينمو سوق الدهانات والطلاء في المملكة العربية السعودية إلى نحو 1.65 مليار دولار بحلول عام 2028؛ ليسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.38% خلال فترة التوقعات، في حين يقدر حجم السوق خلال عام 2023 بنحو 1.39 مليار دولار.

وقد شهد السوق تأثيرًا سلبيًّا من جراء جائحة كوفيد-19 في عام 2021؛ إذ تم إيقاف الأنشطة الصناعية والإنشائية في السعودية. ومع ذلك، تعافى السوق بشكل جيد في عام 2022، واستعاد استراتيجية نموه.

ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على الدهانات والطلاء في السنوات الخمس القادمة بفضل دعم المبادرات الحكومية، وزيادة السياحة والنشاطات الإنشائية في السعودية.

الدهانات

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