سوق الدهانات في السعودية يقفز إلى 1.65 مليار دولار في 2028م

وقد شهد السوق تأثيرًا سلبيًّا من جراء جائحة كوفيد-19 في عام 2021؛ إذ تم إيقاف الأنشطة الصناعية والإنشائية في السعودية. ومع ذلك، تعافى السوق بشكل جيد في عام 2022، واستعاد استراتيجية نموه.