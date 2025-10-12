"الجدعان" يرأس وفد المملكة لاجتماعات البنك وصندوق النقد 2025 بواشنطن لمناقشة الاقتصاد العالمي

في إطار الجهود السعودية لتعزيز حضورها الاقتصادي الدولي، يرأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، والمقرر انعقادها في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري.
ويضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير.
كما يضم الوفد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، ومساعد محافظ البنك المركزي للشؤون النقدية طلال الحمود، ووكيل المحافظ للمدفوعات عبدالعزيز أبانمي، إلى جانب مختصين من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمركز الوطني لإدارة الدين.
وسيشارك الجدعان والسياري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، والذي يعقد تحت رئاسة جنوب أفريقيا، لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية.
كما سيشارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي لمتابعة مستجدات الخطط التنموية، وعلى رأسها دور المجموعة في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص وتطوير السياسات الجاذبة للاستثمارات.
ومن المقرر أن يرأس الجدعان أيضًا اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، لبحث آفاق النمو الاقتصادي والتحديات المستقبلية، وأولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في دعم الدول الأعضاء بالمشورة والتمويل وبناء القدرات.
وتعد الاجتماعات السنوية محطة عالمية تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار مسؤولي المنظمات الدولية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين، لبحث ملفات الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وجهود مكافحة الفقر.