"الجدعان" يرأس وفد المملكة لاجتماعات البنك وصندوق النقد 2025 بواشنطن لمناقشة الاقتصاد العالمي

ويضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير.