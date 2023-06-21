النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل، أمس الأربعاء، بعد توقع بعض المحللين انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية وتشديد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استمرار المعركة لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.