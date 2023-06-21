النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل، أمس الأربعاء، بعد توقع بعض المحللين انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية وتشديد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استمرار المعركة لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال "باول" اليوم في شهادة أعدت لإلقائها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إن معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".
وأوضح محللون أنهم لا يتوقعون أن تختلف شهادة باول بشكل كبير عما قاله في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وأكدوا أن قرارات البنك المركزي الأمريكي ستعتمد على البيانات.
وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 77.19 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.46 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 72.65 دولار للبرميل.
ومن شأن عودة الاقتصاد الأمريكي لتحقيق نمو مستدام أن تعزز الطلب على النفط.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات قد تراجعت الأسبوع الماضي، لكنَّ استطلاعًا موسعًا يظهر الآن توقع زيادة صغيرة في مخزونات النفط الخام.
ويُصدر معهد البترول الأمريكي بيانات رسمية عن مخزونات النفط الأمريكي، أمس الأربعاء، يليها تقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم الخميس.