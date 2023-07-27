"ريفايفا" توقّع اتفاقيةً مع "ENRESTEC" و"هامة" لإعادة تدوير الإطارات التالفة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ريفايفا" المهندس خالد بن سعد الراشد: هذا التعاون سيؤدي إلى تطوير وتنفيذ تقنيات إعادة التدوير المتقدّمة التي يمكن أن تحوّل الإطارات المستعملة إلى موارد قيمة؛ مثل زيت الانحلال الحراري، والكربون الأسود والفولاذ، ويمكن استخدامها بعد ذلك في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء، والرصف، وحتى الوقود.