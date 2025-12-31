الإحصاء ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت (24.9) مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت (34.5%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت (18.5) مليار ريال سعودي، فيما سجلت ارتفاعًا نسبته (5.2%) مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، إذ بلغت قيمة صافي التدفقات (23.7) مليار ريال سعودي، وذلك حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة.