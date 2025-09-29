ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.