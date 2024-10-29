مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12062 نقطة

وكانت أسهم شركات الباحة، والزامل للصناعة، ومعادن، والبحر الأحمر، وكاتريون الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لجام للرياضة، وأسمنت الرياض، والمطاحن العربية، وريدان، والاتحاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و 6.31% .