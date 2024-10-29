مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12062 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 8.94 نقاط ليقفل عند مستوى 12062.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1 مليون و 247 سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 178 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، والزامل للصناعة، ومعادن، والبحر الأحمر، وكاتريون الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لجام للرياضة، وأسمنت الرياض، والمطاحن العربية، وريدان، والاتحاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و 6.31% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، والمطاحن الرابعة، وشمس، وأنعام القابضة، وصادرات هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الرابعة، والراجحي، والإنماء، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 179.60 نقطة ليقفل عند مستوى 26623.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.