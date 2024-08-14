بمشاركة 40 علامة تجارية و7 جهات داعمة.. "منشآت" تختتم أولى جولات الامتياز التجاري في الخُبر

وشاركت في الجولة 40 علامة تجارية، و7 جهات ممكّنة وداعمة، لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعرُّف على أهم الأساسيات في مجال الامتياز التجاري، كما عقدت الجولة عدداً من ورش العمل متضمنة اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، والتعريف بمركز الامتياز التجاري في "منشآت"، إلى جانب التعرُّف على إستراتيجيات السوق وآليات التوسع الدولي في الامتياز التجاري، وتطوير الأدلة التشغيلية للعلامات التجارية.