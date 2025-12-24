أكثر من 30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية بالمملكة خلال أكتوبر 2025

سجّلت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة، عبر بطاقات «مدى»، خلال شهر أكتوبر 2025م أعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 30.7 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 68%، وبزيادة بلغت نحو 12.4 مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024م، التي سجلت خلالها المبيعات نحو 18.3 مليار ريال، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر أكتوبر 2025م.