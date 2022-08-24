نقص المخزون وارتفاع الطلب.. توقعات بارتفاع أسعار القهوة مجددًا نهاية العام

يُتوقَّع أن تشهد أسعار القهوة حول العالم ارتفاعات جديدة خلال العام الجاري مع تضاؤل الاحتياطات الهائلة لحبوب البُن في فيتنام (ثاني أكبر مُنتِج في العالم)، إلى جانب عدم قدرة البرازيل (المُنتِج الأول عالميًّا) على إنتاج أكثر من 35.7 مليون كيس بُن حتى منتصف العام المقبل مقارنة بـ48.7 مليون كيس قبل عامين.