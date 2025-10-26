صعود لأسهم 174 شركة وتراجع لـ 75 أخرى.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (18.23) نقطة، ليصل إلى مستوى (11593.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (168) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (174) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (75) شركة.

وكانت أسهم شركات المركز الكندي الطبي، وساسكو، وليفا، والكابلات السعودية، والدريس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، ومجموعة تداول، وبي إس إف، ونسيج، وينساب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.91%) و(5.33%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، ومهارة، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والكيميائية، ونسيج، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (9.42) نقاط، ليصل إلى مستوى (25039.36) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (27) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.