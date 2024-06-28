أرامكو تستحوذ على 10% في شركة هورس باورترين العالمية المتخصصة في حلول نقل الحركة

وتخطط أرامكو مع كلٍّ من "جيلي" و"رينو" للاستفادة من خبراتها ومواردها لدعم التقدّم المتميّز في تقنيات المحركات والوقود، والتركيز القوي على الابتكار، حيث تهدف إلى توفير الحلول التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من وسائل النقل مع تلبية احتياجات كلٍّ من مصنّعي وسائقي السيارات، وعبر تأمين شراكة طويلة الأمد بين "فالفولين" وشركة هورس باورترين المحدودة ومجموعة رينو و"جيلي" من خلال هذا الاستثمار، فإننا نظهر أيضاً قدرة أرامكو السعودية على تحقيق القيمة والاستفادة منها على المستوى العالمي.