وزير الطاقة يرأس وفد السعودية في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP29"

ترأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وفد السعودية المشارك في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP29)، المنعقد حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر 2024م، تحت شعار "نتضامن من أجل عالم أخضر".