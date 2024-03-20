ارتفاع الدولار في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع العملة الأمريكية في الأسواق؛ الأمر الذي يزيد كلفة الخام المسعر بالدولار على حائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.56% إلى 83 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 87.14 دولار للبرميل.
وفي نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق "روسيا اليوم"، صعد الخامان "الأمريكي" و"برنت" إلى أعلى مستوى في عدة أشهر، حيث صعدت عقود "برنت" فوق مستوى 87 دولاراً للبرميل.
وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.04% إلى 103.8560 نقطة.