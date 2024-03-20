ارتفاع الدولار في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط

وفي نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق "روسيا اليوم"، صعد الخامان "الأمريكي" و"برنت" إلى أعلى مستوى في عدة أشهر، حيث صعدت عقود "برنت" فوق مستوى 87 دولاراً للبرميل.