أزمة سقف الدين والحرب الروسية.. وزراء مالية "G7" يحذّرون من ضبابية الاقتصاد العالمي

وقال وزراء المالية، في بيان بعد الاجتماع، وفق "سكاي نيوز عربية": "أظهر الاقتصادُ العالمي مرونةً في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها".