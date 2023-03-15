"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي سُبل التعاون في مجال الطاقة

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعًا مع وزير العمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، الدكتور مارتن كوخر، الذي يزور السعودية حاليًا.