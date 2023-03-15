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"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي سُبل التعاون في مجال الطاقة

استعرض جهود السعودية في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه وزير العمل والاقتصاد النمساوي مارتن كوخر
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه وزير العمل والاقتصاد النمساوي مارتن كوخر
واس
واس

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعًا مع وزير العمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، الدكتور مارتن كوخر، الذي يزور السعودية حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف على وجه الخصوص.

وتطرق الاجتماع إلى جهود السعودية في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها في مجال الطاقة والتغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وزير الطاقة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير العمل والاقتصاد في النمسا
مارتن كوخر

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