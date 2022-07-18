قطاع الطيران بشركةSAMI يوقِّع اتفاقية رئيسية مع "إيرباص هليكوبترز العربية"

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، أن هذه الاتفاقية ستعزز الشراكة المتميزة مع شركة إيرباص، التي تعد الكبرى على مستوى العالم في تصنيع الطائرات المروحية. مؤكدًا أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الشركة المستمرة في مجال التقنية، وتوطين رأس المال البشري، من خلال جهود التدريب المكثفة لتسريع تنمية المهارات.. مُرحِّبًا بموظفي شركة إيرباص هليكوبترز العربية المتميزين الذين سيدعمون الكوادر الوطنية في اكتساب خبرة قيمة طوال مدة الاتفاقية.