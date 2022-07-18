قطاع الطيران بشركةSAMI يوقِّع اتفاقية رئيسية مع "إيرباص هليكوبترز العربية"

وقَّع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI اتفاقية مع شركة إيرباص هليكوبترز العربية، التي تُعدُّ ذراع شركة إيرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.
وستلعب هذه الاتفاقية دورًا رئيسيًّا في تزويد الفنيين بمهارات صيانة هيكل الطائرة المروحية، وتعزيز قدراتها الإصلاحية لأجهزة الهبوط والمحركات وملحقات المحركات والشفرات، وذلك من خلال اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبخاصة في ظل وجود شركات محلية متخصصة في أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة، من ضمنها شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وهي شركة تابعة لشركة SAMI.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، أن هذه الاتفاقية ستعزز الشراكة المتميزة مع شركة إيرباص، التي تعد الكبرى على مستوى العالم في تصنيع الطائرات المروحية. مؤكدًا أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الشركة المستمرة في مجال التقنية، وتوطين رأس المال البشري، من خلال جهود التدريب المكثفة لتسريع تنمية المهارات.. مُرحِّبًا بموظفي شركة إيرباص هليكوبترز العربية المتميزين الذين سيدعمون الكوادر الوطنية في اكتساب خبرة قيمة طوال مدة الاتفاقية.
بدوره، نوّه الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص هليكوبترز العربية ميكائيل بيرتراند بهذا التعاون الجديد مع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI، مؤكدًا التزام الشركة بتمكين أحد أهم لاعبي الصناعة في المنطقة من خلال خبرات الفنيين الخاصة، عادًّا هذه الاتفاقية فرصة استثنائية؛ لنكون جزءًا من منظومة الدفاع السعودية.