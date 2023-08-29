النفط يصعد مع تراجع الدولار وترقب تأثير إعصار "إداليا" على إمدادات الطاقة

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن إعصار إداليا من المتوقع أن تشتد قوته ليتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة مع هبوب رياح تصل سرعتها القصوى إلى 179 كيلومترًا في الساعة على الأقل قبل أن يصل إلى شاطئ ساحل خليج فلوريدا في الساعات الأولى من يوم غد الأربعاء.