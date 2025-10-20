ارتفاع أسعار الذهب يتجاوز 1.6% مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة وطلب الملاذ الآمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من واحد بالمئة، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب على الملاذ الآمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.6%) ليصل إلى (4318.50) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (2.8%) لتصل إلى (4333.10) دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1.3%) لتصل إلى (52.53) دولارًا للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة (1.3%) ليصل إلى (1630.24) دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة (0.4%) ليصل إلى (1479.51) دولارًا للأوقية.