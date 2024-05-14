"الجدعان": جهود التنويع الاقتصادي بالسعودية ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية وخفض البطالة

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط"، أكّد "الجدعان" أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وخفض معدل البطالة، ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل.