أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتحسّن الطلب العالمي وارتفاع خامَي برنت وتكساس

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 80 سنتًا أو ما يعادل 1.2%، لتُغلق عند 66.25 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو بنسبة 1.3%، ليصل عند التسوية إلى 62.55 دولارًا للبرميل.