أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بتحسّن الطلب العالمي وارتفاع خامَي برنت وتكساس

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 1% اليوم، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع، مدعومة بتحسّن مؤشرات الطلب ومتابعة الأسواق لتحركات الإمدادات العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 80 سنتًا أو ما يعادل 1.2%، لتُغلق عند 66.25 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو بنسبة 1.3%، ليصل عند التسوية إلى 62.55 دولارًا للبرميل.
ويأتي هذا الصعود بعد تراجعات سابقة، وسط ترقّب المستثمرين لأي تطورات قد تؤثر على توازن السوق بين العرض والطلب في ظل استمرار التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.