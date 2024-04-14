البنوك السعودية تتصدر قائمة أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 581.10 مليار دولار.. وتهيمن البنوك الخليجية على القائمة بواقع 26 مصرفًا؛ وفقًا لقائمة "فوربس".
وتستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار، تليها الإمارات ممثلة في 7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار، في حين تضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار، ومصرفين كويتيين بقيمة سوقية تبلغ 65.5 مليار دولار.
وحافظ مصرف الراجحي السعودي على صدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية لتصل إلى 96.6 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي وبنك أبو ظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار و41.5 مليار دولار، على التوالي.
1- مصرف الراجحي - السعودية
2- بنك الأهلي - السعودية
3- بنك أبو ظبي الأول - الإمارات
4- بنك التمويل الكويتي - الكويت
5- مجموعة QNB - قطر
6- بنك الإمارات دبي الوطني - الإمارات
7- بنك الكويت الوطني - الكويت
8- بنك الرياض - السعودية
9- مصرف الإنماء - السعودية
10- البنك السعودي الأول - السعودية