البنوك السعودية تتصدر قائمة أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وحافظ مصرف الراجحي السعودي على صدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية لتصل إلى 96.6 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي وبنك أبو ظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار و41.5 مليار دولار، على التوالي.