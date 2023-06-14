٣٣ شركة سعودية تهيمن على قائمة أقوى ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط.. وأرامكو في الصدارة

احتلت 33 شركة سعودية قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023، وتمكنت 5 منها من تَصَدُّر المراكز العشرة الأوائل، وهيمنت دول الخليج على ٩١% من القائمة على مستوى المنطقة.
وتَصَدرت شركة أرامكو السعودية القائمة، وحلت سابك في المركز الثاني؛ فيما جاء البنك الأهلي السعودي في المركز الرابع، ومصرف الراجحي في المرتبة السادسة، والشركة السعودية للكهرباء في المركز السابع.
وعلى الرغم من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي؛ لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية مهيمنًا على القائمة بواقع 42 بنكًا، بإجمالي أصول بلغت 3 تريليونات دولار، وصافي أرباح قدره 45.4 مليار دولار.
وتعرضت منطقة الشرق الأوسط للاضطرابات العالمية التي أثرت على أسواق الأسهم؛ حيث انخفض مجموع القيم السوقية لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لقائمة عام 2023 بنسبة 5% إلى 3.8 تريليونات دولار، مقابل 4 تريليونات دولار في تصنيف عام 2022.
أقوى ١٠ شركات في منطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٣:
١- أرامكو- السعودية
٢- سابك- السعودية
٣- مجموعة QNB للبنوك والخدمات المالية- قطر
٤- البنك الأهلي- السعودية
٥- العالمية القابضة (IHC)- الإمارات
٦- مصرف الراجحي- السعودية
٧- الشركة السعودية للكهرباء- السعودية
٨- بنك أبو ظبي الأول- الإمارات
٩- بنك الإمارات دبي الوطني- الإمارات
١٠- أبو ظبي الوطنية للطاقة- الإمارات