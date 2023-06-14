٣٣ شركة سعودية تهيمن على قائمة أقوى ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط.. وأرامكو في الصدارة

وتعرضت منطقة الشرق الأوسط للاضطرابات العالمية التي أثرت على أسواق الأسهم؛ حيث انخفض مجموع القيم السوقية لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لقائمة عام 2023 بنسبة 5% إلى 3.8 تريليونات دولار، مقابل 4 تريليونات دولار في تصنيف عام 2022.