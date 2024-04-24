"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير النفطية 4.4% خلال فبراير 2024

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، أن الصادرات غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، انخفضت إلى 4.1%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3% في الفترة نفسها.