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"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير النفطية 4.4% خلال فبراير 2024
ارتفعت الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي 2023م.
وأظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، أن الصادرات غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، انخفضت إلى 4.1%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3% في الفترة نفسها.
بحسب التقرير، انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2024م بنسبة 2.0% عن الشهر نفسه من 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8%.