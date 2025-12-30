النفط يواصل الصعود مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم، مواصلة مكاسبها التي حققتها في جلسة أمس، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي تثير مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.