النفط يواصل الصعود مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم، مواصلة مكاسبها التي حققتها في جلسة أمس، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي تثير مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وبلغ سعر خام برنت بحر الشمال، تسليم فبراير – في آخر يوم لتداوله – 62.22 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.45%.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم الشهر نفسه، إلى 58.32 دولارًا للبرميل، مسجلًا صعودًا بنسبة 0.41%.
ويرى خبراء أن السوق النفطية لا تزال تتأثر بالعوامل الجيوسياسية، ما يرفع من مستويات الحذر والطلب في الأسواق العالمية.