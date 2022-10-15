منتدى الاستثمار السعودي- الجنوب أفريقي يؤكد على شراكة البلدين الاستراتيجية

وحول العلاقات الاقتصادية السعودية الجنوب أفريقية، أوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين في نمو مستمر، حيث زادت من 4.6 مليارات دولار أمريكي في عام 2019 إلى حوالي 4.8 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 5.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2022.