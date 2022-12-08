إيلون ماسك لم يعد أغنى رجل في العالم.. مَن أخذ اللقب منه مؤقتًا؟

فقد إيلون ماسك، مالك تويتر ورئيس شركة تسلا، لفترة وجيزة مكانته كأغنى شخص في العالم، أمس الأربعاء، وفقًا لمجلة فوربس، وذلك في أعقاب رهانه بمبلغ 44 مليار دولار في شركات وسائل التواصل الاجتماعي وما حدث من انخفاض حاد في قيمة أسهمه في شركة صناعة السيارات الكهربائية.