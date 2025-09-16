صعود جماعي لـ 233 شركة .. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 10518 نقطة

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، ورتال، والخدمات الأرضية، وبان، وساكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رعاية، وتهامة، وأسمنت الرياض، وبي اس اف، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(1.82%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والإنماء، والأندية للرياضة، والماجدية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والماجدية، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.