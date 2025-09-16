صعود جماعي لـ 233 شركة .. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 10518 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (91.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (10518.73) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (242) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (233) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (20) شركة.
وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، ورتال، والخدمات الأرضية، وبان، وساكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رعاية، وتهامة، وأسمنت الرياض، وبي اس اف، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(1.82%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والإنماء، والأندية للرياضة، والماجدية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والماجدية، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (72.02) نقطة، ليصل إلى مستوى (25022.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم.