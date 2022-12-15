مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10290 نقطة

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وعلم، وتنمية، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الحمادي، والبلاد، والإنماء طوكيوم، ومعادن، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.69% و4.86%.