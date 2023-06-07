"لتبقى": اختيار سيارة تقع في النطاق الأخضر يُوفِّر 55% من الوقود

قدَّرت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" نسبة الوفر في البنزين عند اختيار سيارة تقع في النطاق الأخضر -بحسب بطاقة كفاءة الطاقة- بـ55%، مشيرة إلى أن السوق السعودي مليء بأنواع كثيرة من المركبات بشتى الموديلات والأحجام.
وألمحت الحملة إلى أهمية معرفة المعلومات الكاملة لاختيار السيارة المناسبة للاحتياجات الفعلية، وقالت إن اختيار سيارة كبيرة الحجم لعدد أفراد قليل هدر للطاقة.
وأسدت الحملة نصائح عند قيادة السيارات، من شأنها أن توفر الطاقة، وقالت: "يمكن توفير 33% من الوقود عند القيادة المتزنة على الطرق السريعة، إلى جانب توفير 5% عند القيادة المتزنة على الطرق داخل المدن". كما قدرت الحملة نسبة الوفر عند استخدام زيت المحرك الموصى به بـ2%.
ودعت الحملة إلى تسخين السيارة لمدة لا تزيد على 30 ثانية فقط، وقالت إن مدة التسخين إذا زادت على 30 ثانية هدرٌ للطاقة، ولا فائدة منه.
كما دعت إلى التمسك بتنفيذ هذه النصائح والإرشادات، موضحة أن نسبة الوفر الإجمالية ستكون كبيرة وملحوظة.