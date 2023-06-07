"لتبقى": اختيار سيارة تقع في النطاق الأخضر يُوفِّر 55% من الوقود

وأسدت الحملة نصائح عند قيادة السيارات، من شأنها أن توفر الطاقة، وقالت: "يمكن توفير 33% من الوقود عند القيادة المتزنة على الطرق السريعة، إلى جانب توفير 5% عند القيادة المتزنة على الطرق داخل المدن". كما قدرت الحملة نسبة الوفر عند استخدام زيت المحرك الموصى به بـ2%.