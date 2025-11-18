"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية بـ500 مليون ريال في 27 موقعًا لتعزيز الاستدامة

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن استثمارات نوعية لتعزيز الاستدامة البيئية في المتنزهات الوطنية، بقيمة تصل إلى 500 مليون ريال، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 40 مليون متر مربع، تشمل 27 موقعًا استثماريًا في المرحلة الأولى، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء"، والوصول إلى بيئة مزدهرة واقتصاد مستدام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال "ملتقى استدامة المتنزهات الوطنية"، الذي أُقيم اليوم في الرياض، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبالشراكة مع شركة "دان" – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في أراضي الغطاء النباتي بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن تحقيق الاستدامة البيئية لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية، بل يُعد مكمّلًا وداعمًا لها، وفق رؤية متكاملة تُوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة. وأشار إلى أن الاستثمار في المتنزهات الوطنية يمثل قيمة مضافة للبيئة والاقتصاد والمجتمع، ويسهم في التنمية الشاملة ورفع جودة الحياة.
وأكد العيادة أن الملتقى يُعد منصة وطنية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار، تجمع بين عددٍ من الجهات الوطنية، والصناديق التنموية، والمستثمرين، والمهتمين بالبيئة، موضحًا أن تحقيق الاستدامة في المتنزهات الوطنية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبيّن أن المركز يعمل على تطوير نموذج وطني متكامل لإدارة المتنزهات الوطنية، حيث تشهد المرحلة الأولى من الاستثمارات طرح عددٍ من الفرص لتقديم حوافز وممكنات للمستثمرين بالتعاون مع صندوق البيئة.
يُذكر أن المؤتمرات الاقتصادية قدّرت فترة استرداد الاستثمارات بست سنوات، ومن المتوقع أن تحقق أثرًا اقتصاديًا يتجاوز 1.7 مليار ريال خلال فترة الاستثمار.