"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية بـ500 مليون ريال في 27 موقعًا لتعزيز الاستدامة

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن تحقيق الاستدامة البيئية لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية، بل يُعد مكمّلًا وداعمًا لها، وفق رؤية متكاملة تُوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة. وأشار إلى أن الاستثمار في المتنزهات الوطنية يمثل قيمة مضافة للبيئة والاقتصاد والمجتمع، ويسهم في التنمية الشاملة ورفع جودة الحياة.