مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والعربي، والبنك السعودي الفرنسي، والبحر الأحمر، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وبترو رابغ، وبوان، والمتحدة للتأمين، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.53%) و(5.44%).