ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليقترب من مستوى 4206.99 دولارات للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.2% لتصل إلى 4236.30 دولارًا للأوقية.