مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10904) نقاط

وكانت أسهم شركات إعمار، والمجموعة السعودية، والبحر الأحمر، والمتقدمة، وبرغرايززر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البابطين، والكيميائية، ورسن، وعلم، وعزم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.94%) و(3.15%).