تنظمه أمانة الجوف.. معرض القهوة والشكولاتة بسكاكا يشهد إقبالًا من الزوار

وبيّن المشرف العام على المعرض صلاح العنزي أن المعرض شهد 3000 زائر منذ بدايته الأربعاء الماضي، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ مشيرًا إلى أن المشاركين حققوا عوائد اقتصادية جيدة مع إقبال الزوار؛ لافتًا النظر إلى أن المعرض وفر 25 وظيفة مؤقته؛ مؤكدًا أن المعرض الذي يقام لأول مرة بالمنطقة، يهدف لإيجاد بيئة استثمارية وفعالية ترفيهية للأهالي خلال الإجازة، ودعمًا لرواد الأعمال بالمنطقة.