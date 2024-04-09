فشل مفاوضات غزة وارتفاع التوتر بالمنطقة يرفعان أسعار النفط

لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال، الاثنين: إنه تمّ تحديد موعد لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، لكنه لم يكشف عنه؛ وهو ما كتب "توني سيكامور" محلل الأسواق لدى "آي جي" في مذكرة أنه "ينهي الآمال التي سادت السوق لفترة وجيزة أمس بأن التوتر الجيوسياسي في المنطقة قد ينحسر".