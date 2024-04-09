فشل مفاوضات غزة وارتفاع التوتر بالمنطقة يرفعان أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن تضاءلت الآمال في أنْ تؤدّي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف العدوان الصهيوني على غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة "0032" بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا إلى "90.78" دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا إلى "86.78" دولارًا.
وتكبّد برنت أولى خسائره في خمس جلسات، ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في سبع جلسات على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في القاهرة، يوم الاثنين، في ختام مسعى استمرّ عدة جلسات.
لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال، الاثنين: إنه تمّ تحديد موعد لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، لكنه لم يكشف عنه؛ وهو ما كتب "توني سيكامور" محلل الأسواق لدى "آي جي" في مذكرة أنه "ينهي الآمال التي سادت السوق لفترة وجيزة أمس بأن التوتر الجيوسياسي في المنطقة قد ينحسر".
وتُواصل السوقُ تقييمَ احتمالات انقطاع إمدادات النفط. وقال محللون من "إيه إن زد" في مذكرة للعملاء: إن الردّ الإيراني على الهجوم الذي يشتبه أنه إسرائيلي على قنصليتها في سوريا "قد يجعل سوقَ النفط عرضةً للتأثر بالصراع، بعدما لم يتأثّر إلى حدّ كبير منذ 7 أكتوبر".
كما توعّدت طهران الأسبوع الماضي بالانتقام بعد الغارة الجوية في دمشق، رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.