المملكة رئيسًا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم 29 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 13 ديسمبر 2023م، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.