"سالك" للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني تستكمل صفقة الاستحواذ على 35.43% من "أولام القابضة"

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح؛ أن الشركة استطاعت خلال الأشهر الماضية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الصفقة مع شركة أولام الزراعية القابضة، مشيراً إلى أن الشركتين سوف تعملان على التكامل والتعاون المشترك للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.