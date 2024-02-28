"الخريف": الاستراتيجية الوطنية ‏للصناعة تستهدف تطوير 12 قطاعًا و118 مجموعة من السلع الاستراتيجية

وسبق ذلك عرض مرئي لأبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة وممكنات القطاع الصناعي، وكلمة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أكد خلالها مضي السعودية في تمكين الصناعات الوطنية من خلال إطلاق عدد من البرامج الداعمة والممكنة للصناعات المحلية وفق أعلى معايير الجودة؛ ما يفتح المجال للاستثمارات، سواء المحلية أو الاستثمارات الخارجية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.