"الخريف": الاستراتيجية الوطنية ‏للصناعة تستهدف تطوير 12 قطاعًا و118 مجموعة من السلع الاستراتيجية

استضافت غرفة جدة ممثلة بمجلس الصناعة أمس الأربعاء لقاء حواريًّا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة منها، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين وقيادات القطاع الصناعي ورؤساء المجالس وأعضاء غرفة جدة ومجتمع الأعمال.
وناقش الخريف خلال اللقاء أبرز الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية، مجيبًا عن عدد من تساؤلات قيادات القطاع الصناعي والمستثمرين الحاضرين.
وتناول اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة منها، التي تستهدف تطوير 12 قطاعًا و118 مجموعة من السلع الاستراتيجية من خلال ممكنات شاملة قطاعات عدة، تشمل: السيارات والصناعات العسكرية والكيماويات والأدوية الطبية ومواد البناء والمواد الغذائية ومصادر الطاقة المتجددة النظيفة والصناعات البحرية والآلات والمعدات والصناعات التعدينية والأجهزة الطبية.
وسبق ذلك عرض مرئي لأبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة وممكنات القطاع الصناعي، وكلمة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أكد خلالها مضي السعودية في تمكين الصناعات الوطنية من خلال إطلاق عدد من البرامج الداعمة والممكنة للصناعات المحلية وفق أعلى معايير الجودة؛ ما يفتح المجال للاستثمارات، سواء المحلية أو الاستثمارات الخارجية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
وبيَّن المهندس خليل بن سلمة أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ دراسة أكثر من 300 فرصة استثمارية بحجم استثمار يقدر بـ47 مليار ريال، موضحًا أن الفرص الاستثمارية المعتمدة والمنشورة على منصة "استثمر في السعودية" تبلغ 441 فرصة استثمارية، بحجم استثمار يقدر بـ (139.6) مليار ريال.