بنهاية 2023م.. 122,578 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية حسب نوع الاستثمار على 9 أنواع استثمارية متنوعة جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول "الأسهم المحلية" بقيمة 27,904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8% تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، وجاءت ثانياً، أصول "الاستثمارات العقارية" بقيمة 24,730 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 20.2% تقريباً من إجمالي الأصول الاستثمارية. فثالثاً، أصول الاستثمارات في "أدوات نقدية محلية" بقيمة 23,767 مليار ريال بنسبة شكلت 19.4% تقريباً من الإجمالي، وحلت رابعاً أصول الاستثمارات في "أدوات نقدية أجنبية" بقيمة 14,525 مليار ريال شكلت ما نسبته نحو 11.8% تقريباً من الإجمالي الأصول الاستثمارية.