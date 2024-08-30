أسعار النفط تستقر متجهة إلى مكاسب أسبوعية.. "عقود أكتوبر الآجلة" 79.8 دولار

استقرت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تفاقم المخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تعطل للإنتاج في ليبيا وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام، في حين تراجع القلق من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد.