الذهب يستقر مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع حذر المستثمرين من اتخاذ مراكز كبيرة قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ويقدم توجيهات بشأن وتيرة التيسير النقدي المستقبلي.
وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يُذكر عند (3644.07) دولارًا للأوقية.
وكان الذهب قد ارتفع بنسبة (1.6%) الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى قياسيًا عند (3673.95) دولارًا يوم الثلاثاء، في المقابل، انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.1%) إلى (3681) دولارًا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (42.19) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة (0.5%) إلى (1396.40) دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنسبة (0.8%) إلى (1206.66) دولارات.