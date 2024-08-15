ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأمريكية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2452.69 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2490.10 دولارًا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 27.7 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 % إلى 930 دولارًا، بينما هبط البلاديوم 0.6 % إلى 929.75 دولارًا.