ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأمريكية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر.