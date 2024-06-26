لتحفيز المستثمرين السعوديين.. "بنك التصدير" يوقّع مذكرة تفاهم مع صندوق أوبك للتنمية الدولية

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، يعد بنكًا تنمويًا، يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين المحليين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2030.