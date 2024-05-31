ارتفاع أسعار النفط مدفوعًا ببيانات التضخم الأمريكية وترقب اجتماع "أوبك+"

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 12 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 81.98 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الأمريكي 26 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.17 دولارًا، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس عند 82.25 دولارًا للبرميل، بارتفاع 37 سنتًا أو 0.5 بالمئة؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".