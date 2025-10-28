مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11674) نقطة

وكانت أسهم شركات أرتيكس، وصناعات، والمطاحن العربية، وأنابيب الشرق، ورعاية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لجام للرياضة، والمتحدة للتأمين، والتطويرية الغذائية، والكيميائية، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(9.98%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأنابيب، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، ولجام للرياضة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.