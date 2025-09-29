سوق الأسهم السعودية تسجل 11,433 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو

وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، ومحطة البناء، والعقارية، ودار المعدات، ونايس ون، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ورتال، والعبيكان للزجاج، وتشب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.32%) و(2.60%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودي، والأهلي، والإنماء، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.