سوق الأسهم السعودية تسجل 11,433 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (204.64) نقاط، ليصل إلى مستوى (11434.18) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (7.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (350) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (205) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (46) شركة.
وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، ومحطة البناء، والعقارية، ودار المعدات، ونايس ون، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ورتال، والعبيكان للزجاج، وتشب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.32%) و(2.60%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودي، والأهلي، والإنماء، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (28.22) نقطة، ليصل إلى مستوى (25427.32) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (46) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (9) ملايين سهم.