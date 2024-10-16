صعود الذهب في المعاملات الفورية إلى 2667.97 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يُرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في الأمد القريب.