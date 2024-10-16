صعود الذهب في المعاملات الفورية إلى 2667.97 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يُرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في الأمد القريب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2667.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %، إلى 2683.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 31.56 دولار، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 990.49 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1011.47 دولار.