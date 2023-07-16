جدة… ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات منذ إنشائه

وأشار إلى أن سفينة الحاويات "برلين إكسبريس" تُعد جزءًا من خدمة الشحن البحري AG3، التي تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالموانئ الرئيسة في الشرق الأقصى (سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والصين وجبل علي وعُمان)، وهي الأولى من فئة جديدة من السفن للخط الملاحي التي تعمل بوقود مزدوج يعمل على الغاز الطبيعي المسال، وأكبر السفن في أسطول شركةHapag Lloyd، التي تعدّ من كبرى شركات خطوط شحن الحاويات في العالم.